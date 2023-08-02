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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 11:24 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 11:24

Memura 2 yıllık zam: Toplu sözleşme görüşmeleri başladı! Toplantıda ne konuşuldu? Hangi mesajlar verildi? | Video

6 milyon memur ve emeklinin 2 yıllık haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Bakan Vedat Işıkhan, ‘Tarafları memnun ederek sonuçlandırmak hedefimiz’ dedi.

Memur ve memur emeklilerinin 2 yıllık zam oranının netleşeceği toplu sözleşme görüşmeleri dün başladı. Görüşmelere başkanlık yapan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi çalışmalarımızı, tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

DAHA İŞLEVSEL KPDK
Bütçede kamu personeline ayrılan payı artırdıklarını kaydeden Işıkhan, "Kamudaki iş ve istihdam alanlarını sürekli geliştirdik. 2002'de 2.5 milyon olan kamu personelimizin sayısı bugün 5 milyonun üzerine çıkmış durumda. Bütçeden kamu personeline ayrılan pay 2002'de yüzde 18 iken, bugün yüzde 27'yi aşmış durumda. Hükümetimiz bu zor dönemde emeklilerimizi ve emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarından uzak tutmak için bütçe limitlerini zorlayarak adımları atmıştır. Çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi, refah artışından da ciddi bir pay vermiş olduk" dedi.

Bakan Işıkhan, yeni dönemde Kamu Personeli Danışma Kurulu'nu (KPDK) daha işlevsel hale getireceklerini söyledi.

Birinci dereceye ulaşan tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağı bir düzenleme yapacaklarını belirten Işıkhan, şöyle konuştu: "Maaş artışlarını sadece toplu sözleşme hükümlerine göre yapmadık. Normal artışlara ek olarak refah payı ile artışları sürdürdük. Kadınların çalışma hayatının her alanında var olması temel hedeflerimizden bir tanesi. Bu konuda önemli çalışmalar yaptık. Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek, istihdam ve büyüme oranlarımızı artırmak için yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz."

129 MADDELİK LİSTE
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, görüşmeler öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Memur-Sen 129 maddelik tekliflerini kamuoyuna duyurmuştu. Bu kapsamda 2024'te yüzde 70, 2025'te yüzde 40 zam talep edilirken, memurlara 7 bin 650 lira kira yardımı bekleniyor.

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