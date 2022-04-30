Memur ve emeklinin maaş zammı belli oluyor! Temmuz 2022 memur ve emekli zam oranı ne kadar olacak?

Son dakika emekli ve memur zam haberi... Milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözünü maaş zammı haberlerine çevirdi. Enflasyon oranında yaşanan artışla birlikte zam için geri sayıma başlayan milyonlar, yapılacak yeni hesaplama ile ilgili de araştırma yapıyor. Yılın ilk 3 ayında enflasyon oranı toplam yüzde 22,8 oranında artarken, nisan ayı enflasyon beklenti anketi de belli oldu. Peki yılın ilk 4 ayında enflasyon ne kadar olacak? Enflasyon oranına göre emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz 2022 emekli ve memur maaş zammı oranları ne? İşte detaylar...