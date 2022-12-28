Emekli ve memur zamları için son 6 gün kaldı! Bu nedenle milyonlarca kişi yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Uzmanlar tarafından maaşlara %30-35 arası zam geleceği iddia ediliyor. Bu duruma göre yeni maaş tablosu ortaya çıktı. Tabloya göre yeni yılda öğretmenler en az 16.572 TL alırken, polis memurlarının maaşı 18.558 TL'ye kadar yükselecek. Peki, zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte yeni tahminlere göre ortaya çıkan tablo

"TAHMİNİ ARTIŞ YÜZDE 30-35"

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından emekli ve memurların maaş zammı da belli olacak. ATV'ye konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'e göre "3 Ocak sonrası yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak." Bu hesaplamaya göre 2022'de 13 bin 747 TL olan polis maaşı 2023'ün ilk 6 ayı için 18 bin 558 TL'ye yükselecek.

ÖĞRETMEN MAAŞI 16 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

2022'de öğretmen maaşı ise ortalama 12 bin 276 TL idi. Bu rakama 6 aylık enflasyon farkı, yüzde 8 toplu sözleşme ve refah payı eklenecek. Ortalama beklenen artışın da yüzde 30-35 olduğu hesaba katılırsa 2023'te ortalama öğretmen maaşı 16 bin 572 TL olacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN 2023 MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Ocak ayıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaşları değişecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa maaşlara eklenecek. Erdem'e göre buna ayrıca refah payının da eklenmesi bekleniyor. En düşük Bağ-Kur emeklisinin 2022'deki maaşı 4 bin 197 iken yüzde 30-35'lik bir artış olması durumunda, refah payıyla birlikte 2023'teki maaşı 5 bin 665 TL'ye çıkmış olması bekleniyor.

İşte, şu ana kadar netleşen enflasyona göre memurların kadroya göre maaş hesabı:

GENEL MÜDÜR 1/4

MEVCUT MAAŞ: 29.809,00

YENİ MAAŞ: 34.313,14

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 1/4

MEVCUT MAAŞ: 15.848,00

YENİ MAAŞ: 18.242,63

MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 9/1

MEVCUT MAAŞ: 9.707,00

YENİ MAAŞ: 11.173,73

ÖĞRETMEN 1/4

MEVCUT MAAŞ: 12.276,00

YENİ MAAŞ: 14.130,90

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

MEVCUT MAAŞ: 27.574,00

YENİ MAAŞ: 31.740,43

BAŞKOMİSER 3/1

MEVCUT MAAŞ: 15.810,0

YENİ MAAŞ: 18.198,89

POLİS MEMURU 8/1

MEVCUT MAAŞ: 13.747,00

YENİ MAAŞ: 15.824,17

UZMAN DOKTOR 1/4

MEVCUT MAAŞ: 18.853,00

YENİ MAAŞ: 21.701,69

HEMŞİRE (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 5/1

MEVCUT MAAŞ: 11.828,00

YENİ MAAŞ: 13.615,21

MÜHENDİS 1/4

MEVCUT MAAŞ: 16.205,00

YENİ MAAŞ: 18.653,58

TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU) 11/1

MEVCUT MAAŞ: 10.100,00

YENİ MAAŞ: 11.626,11

PROFESÖR 1/4

MEVCUT MAAŞ: 25.984,00

YENİ MAAŞ: 29.910,18

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

MEVCUT MAAŞ: 15.311,00

YENİ MAAŞ: 17.624,49

VAİZ 1/4

MEVCUT MAAŞ: 12.752,0

YENİ MAAŞ: 14.678,83

AVUKAT 1/4

MEVCUT MAAŞ: 15.485,00

YENİ MAAŞ: 17.824,78

2023 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

MÜSTEŞAR (1/1)

MEVCUT MAAŞ: 21.905,20

YENİ MAAŞ: 25.215,0

GENEL MÜDÜR (1/1)

MEVCUT MAAŞ: 19.361,41

YENİ MAAŞ: 22.286,92

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)

MEVCUT MAAŞ: 7.429,13

YENİ MAAŞ: 8.551,67

MEMUR (LİSANS - 1/4)

MEVCUT MAAŞ: 7.269,57

YENİ MAAŞ: 8.368,00

ÖĞRETMEN (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 7.475,5

YENİ MAAŞ: 8.605,07

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 12.691,14

YENİ MAAŞ: 14.608,77

POLİS MEMURU (8/1)

MEVCUT MAAŞ: 7.731,57

YENİ MAAŞ: 8.899,81

MÜHENDİS (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 9.115,72

YENİ MAAŞ: 10.493,11

TEKNİSYEN (LİSE-1/4)

MEVCUT MAAŞ: 6.343,71

YENİ MAAŞ: 7.302,24

PROFESÖR (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 17.340,84

YENİ MAAŞ: 19.961,04

İMAM-HATİP

MEVCUT MAAŞ: 7.475,52

YENİ MAAŞ: 8.605,07

AVUKAT (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 7.475,52

YENİ MAAŞ: 8.605,07