TBMM Başkanı Şentop açıkladı: Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için başvuruda bulundum

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına dair flaş bir açıklama geldi.

"BAŞVURU YAPTIM BAŞKA BAŞVURULAR DA OLACAK"

TBMM Başkanı Şentop, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA VE UKRAYNA'YI MASAYA OTURTTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin tarafsız konumunu korumayı başardı. Putin ve Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan tahıl krizinin çözülmesi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturttu.

Erdoğan'ın çabası sayesinde tahıl krizi çözülürken Erdoğan savaşı sona ermesi için de çabalarını sürdürüyor.

LİDERLER SAYGIYLA DİNLEDİ

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın 15 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında liderlerle bir araya geldiği fotoğraf da dünya liderlerinin Erdoğan'a duyduğu saygının göstergesi oldu.

Başkan Erdoğan'ın oluşturulan sohbet ortamında baş köşede olması ve içinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in de bulunduğu liderlerin pür dikkat onu dinlemesi dünyada da gündem oldu.

ERDOĞAN FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI: GÜZEL BİR ANI OLDU

Başkan Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada fotoğrafın hikayesini anlattı.

Erdoğan, "Güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

İşte fotoğrafa ilişkin sorulan sorular ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı;

Zirvede bir fotoğraf çıktı ortaya. Türkiye bu fotoğraf karesini konuşuyor. Fotoğraftan gördüğümüz, siz bir şeyler anlatıyorsunuz, diğer liderler de dinliyorlar. Hepsine birden hitap eder gibi bir haliniz vardı orada. Nasıl oluştu o kare ve ne anlatıyordunuz o anda?

İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça'ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu.

2021'DE NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ MARİA RESSA VE DMİTRY MURATOV KAZANMIŞTI

2021 Nobel Barış Ödülü'nü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazanmıştı.

Filipinler'de gücün kötüye kullanılmasını, şiddete başvurulmasını ve artan otoriterliği gündemde tutmaya çalışan Ressa, 2012 yılında dijital medya organı Rappler'ı kurmuştu.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, Muratov'un da Rusya'da on yıllardır gitgide ağırlaşan koşullar altında ifade özgürlüğünü savunduğu belirtilmişti.

Muratov'un kurucusu olduğu bağımsız Novaja Gazeta gazetesinin, Rus toplumu için önemli bir bilgi kaynağı olduğu ifade ediliyor.

ÖDÜL 1901'DEN BU YANA VERİLİYOR

2020'de Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Dünya Gıda Programı olurken, 2019'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali almıştı.

Nobel Barış Ödülü'nün geçmiş yıllardaki kazananları arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Filistinli lider Yasir Arafat, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger yer alıyor.

Ödül, ilk defa 1901 yılında Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin kuruluşuna katkılarından ötürü Frederic Passy ile birinci Evrensel Barış Kongresi'nin organizatörlerinden Henry Dunant'a verilmişti.

Pakistanlı aktivist Malala Yusufzay, 17 yaşındayken ödüle layık görülerek Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olmuştu.