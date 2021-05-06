RAMAZAN İMSAKİYE
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Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri tarihini bakan açıkladı

Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri tarihini bakan açıkladı
06.05.2021 14:02
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Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı öncesi binlerce öğrencinin merak ettiği soru yanıt buldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK burs ve kredi ödemeleri tarihi için tarih verdi. Kasapoğlu, TC kimlik numarasının son rakamına göre ödemelerin yapılacağını kaydetti. İşte detaylar...


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Bakan Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin, öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mayıs'ta TC kimlik numarasının son rakamına göre ödemelerin yapılacağını kaydetti.

MAYIS AYI ÖDEMELERİ HESAPLARDA
Bakan Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda. Güzel günlerde harcayın arkadaşlar." ifadelerine yer verildi.


KİM NE ZAMAN ALACAK?
TC kimlik numarasının sonu 0 olanlar 6 Mayıs, 2 olanlar 7 Mayıs, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

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