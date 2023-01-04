MAAŞLARA %30 GÜNCELLEMESİ: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! İşte yeni emekli ve memur maaşları! | Video

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı, maaşları bir önceki 6 aylık TÜFE'ye göre artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.40 oldu. Başkan Erdoğan dün emekli ve memura zam oranını yüzde 25 olarak açıklayarak "refah payı" müjdesi vermişti. Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurarak emekli ve memurlara büyük bir müjde verdi.

REFAH PAYI ARTTI

Emeklilerin zam oranı dün Başkan Erdoğan tarafından yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Erdoğan, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda bu açıklama sonrası gerekli bakanlara talimat vererek yeni bir çalışma yapılmasını istediğini ve devletin tüm imkanlarının seferber edilerek oranın yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu. Düzenlemenin Meclis'e sevk edilerek bu ayki ödemelere yetiştirilmesi bekleniyor.

EK ÖDEME DE DEĞİŞİYOR

Emekli aylıklarındaki artış ek ödemeleri de yükseltecek. Emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Bu ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacağından artacak.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Emekliler zamlı maaşlarını ay içerisinde hesabında görecek. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zammın yansıtıldığı aylıklarını alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ARTTI

Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 3500 liradan 5500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

İŞTE EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ TABLOSU

(*En düşük emekli maaşı 5500 TL oldu)



Eski maaş: 4300 TL

Zamlı maaş: 5590 TL

Eski maaş: 4400 TL

Zamlı maaş: 5720 TL

Eski maaş: 4500 TL

Zamlı maaş: 5850 TL

Eski maaş: 4600 TL

Zamlı maaş: 5980 TL

Eski maaş: 4700 TL

Zamlı maaş: 6110 TL

Eski maaş: 4800 TL

Zamlı maaş: 6240 TL

Eski maaş: 4900 TL

Zamlı maaş: 6370 TL

Eski maaş: 5000 TL

Zamlı maaş: 6500 TL

Eski maaş: 5100 TL

Zamlı maaş: 6630 TL

Eski maaş: 5200 TL

Zamlı maaş: 6760 TL

Eski maaş: 5300 TL

Zamlı maaş: 6890 TL

Eski maaş: 5400 TL

Zamlı maaş: 7020 TL

Eski maaş: 5500 TL

Zamlı maaş: 7150 TL

Eski maaş: 5600 TL

Zamlı maaş: 7280 TL

Eski maaş: 5700 TL

Zamlı maaş: 7410 TL

Eski maaş: 5800 TL

Zamlı maaş: 7540 TL

Eski maaş: 5900 TL

Zamlı maaş: 7670 TL

Eski maaş: 6000 TL

Zamlı maaş: 7800 TL

Eski maaş: 6100 TL

Zamlı maaş: 7930 TL

Eski maaş: 6200 TL

Zamlı maaş: 8060 TL

Eski maaş: 6300 TL

Zamlı maaş: 8190 TL

Eski maaş: 6400 TL

Zamlı maaş: 8320 TL

Eski maaş: 6500 TL

Zamlı maaş: 8450 TL

Eski maaş: 6600 TL

Zamlı maaş: 8580 TL

Eski maaş: 6700 TL

Zamlı maaş: 8710 TL

Eski maaş: 6800 TL

Zamlı maaş: 8840 TL

Eski maaş: 6900 TL

Zamlı maaş: 8970 TL

Eski maaş: 7000 TL

Zamlı maaş: 9100 TL

Eski maaş: 7100 TL

Zamlı maaş: 9230 TL

Eski maaş: 7200 TL

Zamlı maaş: 9360 TL

Eski maaş: 7300 TL

Zamlı maaş: 9490 TL

Eski maaş: 7400 TL

Zamlı maaş: 9620 TL

Eski maaş: 7500 TL

Zamlı maaş: 9750 TL

Eski maaş: 7600 TL

Zamlı maaş: 9880 TL

Eski maaş: 7700 TL

Zamlı maaş: 10010 TL

Eski maaş: 7800 TL

Zamlı maaş: 10140 TL

Eski maaş: 7900 TL

Zamlı maaş: 10270 TL

Eski maaş: 8000 TL

Zamlı maaş: 10400 TL

Eski maaş: 8100 TL

Zamlı maaş: 10530 TL

Eski maaş: 8200 TL

Zamlı maaş: 10660 TL