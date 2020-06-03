Kredi bayramı: Fırsatlar 'katılım'la büyüdü!

03.06.2020 10:16

Tarihi finansman paketine Ziraat ve Vakıf Katılım da destek verdi. Milyonların konut, taşıt, evlilik ve tatil imkanı genişledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birlikte başarıyoruz" dedi. Zamcı firmaların kapsam dışı kalacağı belirtildi.