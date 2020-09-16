Dünyanın en büyük motorsporları organizasyonlarından bir tanesi olan Formula 1, 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. İntercity İstanbul Park'ta düzenlenecek yarış, 30 TL'lik bilet fiyatıyla 'dünyanın en uygun fiyatlı Formula 1 yarışı' olarak nitelendirilirken, biletler de dün satışa çıktı. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte sistem de kilitlendi. Biletler 2 buçuk saat içerisinde tükendi. Bazı kullanıcılar ise 15. dakikadan itibaren bilet bulamadıklarını belirten sosyal medya paylaşımları yaptılar.
Kapış kapış satıldı! Formula 1 biletleri 2.5 saatte tükendi
16.09.2020 10:09
- Kapış kapış satıldı! Formula 1 biletleri 2.5 saatte tükendi
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