Kapış kapış satıldı! Formula 1 biletleri 2.5 saatte tükendi

16.09.2020 10:09

Dünyanın en büyük motorsporları organizasyonlarından bir tanesi olan Formula 1, 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. İntercity İstanbul Park'ta düzenlenecek yarış, 30 TL'lik bilet fiyatıyla 'dünyanın en uygun fiyatlı Formula 1 yarışı' olarak nitelendirilirken, biletler de dün satışa çıktı. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte sistem de kilitlendi. Biletler 2 buçuk saat içerisinde tükendi. Bazı kullanıcılar ise 15. dakikadan itibaren bilet bulamadıklarını belirten sosyal medya paylaşımları yaptılar.