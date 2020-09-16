Bütçe fazla verdi

Pandemi krizinin ardından alınan tedbirlerle ekonomide güçlenen toparlanma bütçe performansına da yansıdı. Ekonomideki canlanmanın etkisiyle vergi gelirlerinde yaşanan artış ve cari transfer giderlerindeki düşüşle bütçe Şubat'tan bu yana ilk kez faiz dışı fazla verdi.
Pandemi krizinin ardından alınan tedbirlerle ekonomide güçlenen toparlanma bütçe performansına da yansıdı. Ekonomideki canlanmanın etkisiyle vergi gelirlerinde yaşanan artış ve cari transfer giderlerindeki düşüşle bütçe Şubat'tan bu yana ilk kez faiz dışı fazla verdi. 2019'un Ağustos ayında 576 milyon lira olan bütçe fazlası, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 50 kat artarak 28 milyar 220 milyon liraya çıktı.