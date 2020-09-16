Bütçe fazla verdi

16.09.2020 09:56

Pandemi krizinin ardından alınan tedbirlerle ekonomide güçlenen toparlanma bütçe performansına da yansıdı. Ekonomideki canlanmanın etkisiyle vergi gelirlerinde yaşanan artış ve cari transfer giderlerindeki düşüşle bütçe Şubat'tan bu yana ilk kez faiz dışı fazla verdi.