En düşük emekli maaşı hakkında resmi açıklama geldi. Sabit gelirli vatandaşların gelirlerini artırmak ve enflasyon karşısında ezilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla bir dizi tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Peki, En düşük SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli taban maaşı 3500 TL mi oldu? SKK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş hesaplama 2022!

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi.

En düşük emekli maaşının 3500 liraya çıkarılması teklife eklendi.

Özlük ve mali haklara ilişkin torba kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA İLİŞKİN MADDE REVİZE EDİLDİ



Teklifin görüşmeleri esnasında en düşük emekli aylığına ilişkin madde emeklilerin lehine revize edildi.

2500 TL'DEN 3500 TL'YE YÜKSELTİLDİ



Torba kanun teklifine AK Parti imzası ile verilen önerge ile 2500 lira olan en düşük emekli maaşının 3500 liraya yükseltilmesi kabul edildi.

Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle düzenleme hayata geçmiş olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklif sahibi milletvekillerinin ve muhalefet milletvekillerinin en düşük emekli maaşının 3 bin liraya yükseltilmesini az bulduğunu dile getirerek, komisyon üyesi milletvekillerinin rakamın daha yüksek olması konusunda kendileriyle istişarede bulunduğunu belirtti.

Elitaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları istişareler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Cumhur İttifakı olarak en düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olmasını komisyon üyelerinin takdirine sunduklarını kaydetti.



3500 LİRA OLACAĞINI 30 NİSAN'DA DUYURDUK



Öte yandan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem en düşük emekli maaşının 3500 lira olacağını A Haber ekranlarında aylar öncesinden söylemişti.

30 Nisan 2022 tarihli programda açıklama yapan Erdem, "En düşük maaş 2500 TL, Ocak ayında 2401 liraydı. 2401 liraya göre benim bir hesabım var Merkez Bankası oranlarında göre çıkardığım... %34.62'yi eklediğiniz zaman Temmuz zammına ve bunun üzerine de bu maliyeti koyduğunuz zaman 3500 ila 4000 arasında bir taban maaş bekliyorum ben. Bu, maliyet ve yararlanacak kişi sayısından yola çıkarak çıkartığım bir rakam" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğrafta: 30 Nisan 2022 tarihli A Haber yayında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem