İşte tank palet fabrikasında ortaya atılan yalanlar ve gerçekler

Sakarya Arifiye’deki tank palet fabrikası üzerinden asılsız iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iftiralarının hiçbir belgesinin olmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu’nun yalanlarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, “ Buradan sana ekmek çıkmaz. Boşa uğraşma. Burada tamamıyla zarar eden bir fabrika varken şimdi buraya BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın kalkıp da burada yaptığı yatırım ve cepten herhangi bir şey çıkmadı" dedi. İşte ortaya atılan yalanların çürütüldüğü o gerçekler...

Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili ortaya atılan yalan iddialar tek tek çürütülmesine rağmen bu konu gündemde tutularak özellikle terörle mücadelede üstün başarı sağlayan silahlı kuvvetlere teçhizat sağlayan fabrikanın itibarı da hedef alınıyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem A Haber'de katıldığı programda fabrikayla ilgili ortaya atılan iftiralar ve yalanların gerçeklerini anlattı.

TANK PALET FABRİKASI GERÇEĞİ! BUGÜNE KADAR NE OLDU?

*Sakarya'daki tank palet fabrikası 1973 yılında merhum Necmettin Erbakan tarafından kuruldu.

*Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki ambargo döneminde bu fabrika önemli bir işlev görerek silahlı kuvvetlerin teçhizat ihtiyacını karşıladı.

* Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olan fabrikada tankların modernizasyonu yapılıp, palet ve optik parçaları üretildi.

*Kuruluşundan bu yana geçen 50 senede fabrikanın teknolojisi eskidi ve fabrika son yıllarda atıl konumdaydı.

*Fabrikanın tekrar işlev hale gelmesi için 2018 yılında Altay tankı üretimi döneminde fabrikanın modernizasyonu için 25 yıllığına özel sektöre devri gündeme geldi.

*Bunun için talipli şirketler Otokar ve BMC oldu.

*Otokar, 250 tank üretimi için 7 milyar euro fiyat çıkardı.

*BMC'de devreye girince rakam 4.2 milyar euroya indi.

*Pazarlıklar sonucunda ihale 3,6 milyar euroya BMC'de kaldı.

*Böylece 3.4 milyar Euro devletin cebinde kaldı.