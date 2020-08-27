İşte Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ilk görüntüleri!

27.08.2020 09:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’de doğalgaz keşfettiğini ilan etmişti. Erdoğan’ın müjdesinin ardından dünyanın gözleri Türkiye’ye çevrilmiş açıklamalar peşpeşe gelmişti. Konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazdan alınan numunelerle yapılan denemeleri ilk gez paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazdan alınan numunelerle laboratuvarda yapılan denemeler ilk kez ekranlarında yayınlandı.

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Bu görüntüler muhtemelen ilk denemeler. Şu anda Karadeniz'deki ilk gaz görüntüsünü görüyoruz. Karadeniz gazının laboratuvarda yapılan testleri görüyorsunuz. Burada da seviniliyor. Laboratuvardaki ilk bulgular da büyük sevinç kaynağı. Çok heyecanlandık bu haber geldiğinde. Birkaç kez arkadaşları ayrıntılı bir şekilde dinledik. Anlatıldı biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Gözlerimizin dolduğu anlar oldu. Yıllarca arıyoruz. Türkiye'nin bir hayali neticede. Hayalimizi sorduklarında 'Enerjide dışa bağımlılığı azalttığımız gün, en mutlu olduğum gündür' diyordum. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.