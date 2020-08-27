Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Giresun'da müjdeyi verdi: Yarın hesaplara yatıracağız

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "TMO, bu yıl kuru üzümü kilogram başına 12,5 liradan alacak. Tarımsal destek ödemeleri de yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatıracağız." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
KURU ÜZÜM İÇİN FİYATLAR BELLİ OLDU
Giresun'da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2020 Yılı Fındık Alım Törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzüm alım fiyatını açıkladı. Manisa'daki törene canlı bağlantıyla katılan Bakan Pakdemirli, kuru üzümde 9 numara için kilogram fiyatı 12.50 kuruş olarak açıkladı. Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız." dedi.
SAAT 18.00 İTİBARIYLA HESAPLARA YATIRACAĞIZ
Öte yandan tarımsal destek ödemelerinin hesaplarda olacağı tarihi de açıklayan Pakdemirli, "Tarımsal destek ödemeleri de yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatıracağız." dedi.