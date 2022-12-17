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İSPARK ücretlerine zam! Yüzde 60'lık zam sonrası İSPARK ücretleri kaç lira oldu? İşte ilçelere göre yeni ücretler...

İSPARK ücretlerine zam! Yüzde 60'lık zam sonrası İSPARK ücretleri kaç lira oldu? İşte ilçelere göre yeni ücretler...
17.12.2022 09:24

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İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam geldi. Ücretler ilçelere göre değişiyor. Zamla birlikte 1 saat için en düşük ücret 20 liraya, en yüksek ücret ise 28 liraya yükseldi. Peki, İspark zammı ne kadar? İşte detaylar...

Ekonomi Videoları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı.

İSPARK ZAMMI NE KADAR?

Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi. Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

TAKSİ DURAKLARI

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı. Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

İBB YÜZDE 100 ZAM İSTEDİ

Konuya ilişkin zam konusu görüşülürken İBB yönetimi yüzde 100 zam istedi. Komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması yönünde karar alındı

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