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SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den flaş ASGARİ ÜCRET açıklaması: ''Salı günü uzlaşma sağlayacağız''

SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den flaş ASGARİ ÜCRET açıklaması: ''Salı günü uzlaşma sağlayacağız''
17.12.2022 15:39 - Son Güncelleme: 17.12.2022 15:41

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Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

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