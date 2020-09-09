iPhone 12 ne zaman çıkacak? iPhone 12 özellikleri neler ve fiyatı ne kadar?

09.09.2020 13:05

iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 özellikleri nelerdir? iPhone 12 fiyatları ve özellikleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Teknoloji devi Apple’ın yeni modeli iPhone 12 için Apple etkinliğinin tarihi duyuruldu. Etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tanıtılması bekleniyor.

iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? iPhone 12 özellikleri nelerdir? Apple'ın yeni beklenen modeli iPhone 12 için heyecan dorukta. Ürün tanıtım etkinliğinin ne zaman olacağı merak ediliyor. iPhone 11'in yerine gelmesi beklenen modelin bu yılın en çok satan iPhone 12 modeli olacağı konuşuluyor. Peki, iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 fiyatı özellikleri nelerdir?

IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

iPhone 12 ailesinin 5.4, 6.1, 6.1 ve 6.7 inç olmak üzere 4 farklı modele sahip olması bekleniyor.

Ailenin en küçük üyesi konumunda olan 5.4 inçlik modelin geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan 5.8 inçlik iPhone 11 Pro modelinin daha küçük bir versiyonu olması hedefleniyor. Yukarıda 6.1 inç büyüklüğünde iki farklı model olacağını sizlere aktarmıştık. Bu modellerden biri tıpkı geçen yıl karşımıza çıkan iPhone 11 modeli gibi uygun fiyatlı bir model olacak ve 5.4 inçlik model ile benzer teknik özellikler sunacak.

Diğer 6.1 inçlik model hakkında ise henüz pek fazla bilgi bulunmuyor. Ortaya çıkan tek detay bu modelin başarılı teknik özelliklere sahip olacağı oldu. Son olarak ise ailesinin en pahalı ve en büyük modeli konumunda olan 6.7 inçlik model karşımıza çıkacak. Bu modelin 6.5 inçlik iPhone 11 Pro Max modelinin yerini alması bekleniyor.

iPhone 12 ailesinde yer alacak olan modellerin ekran kısmında OLED panel kullanacakları da sızdırılan bilgiler arasında. iPhone 12 ailesinin yüksek fiyatlı modellerin tıpkı amiral gemisi Android modelleri gibi 120 Hz ekran yenileme hızı teknolojisini kullanmaları da bekleniyor. Bu özelliğin Apple tarafından "ProMotion" olarak adlandırılabileceği de gelen bilgiler arasında.

Ailenin uygun fiyatlı modellerinde 2, yüksek fiyatlı modellerinde ise 3 kamera bulunacak. Ailenin yüksek fiyatlı modellerinin iPad Pro modellerinde gördüğümüz Lidar sensörüne sahip olacaklarını da ekleyelim. iPhone 12 ailesi işlemci olarak ise A14 işlemcisini kullanacak.

Karşımıza çıkan sızıntılara göre uygun fiyatlı modellerin 64 GB, yüksek fiyatlı modellerin ise 128 GB'tan başlayan dahili depolama seçenekleri sunması bekleniyor. Batarya konusuna gelecek olursak ise 5.4 inçlik modelin 2227 mAh, 6,1 inçlik modellerin 2775 mAh ve 6.7 inçlik modelin ise 3687 mAh büyüklüğünde bataryalara sahip olması bekleniyor.