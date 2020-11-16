İkinci el araç piyasası fena karıştı! ÖTV indirimi bekleyenlere zam şoku! Satan bin pişman! İki ay sonra 15 bin TL....

İkinci el araç piyasası fena karıştı! Yeni tip koronavirüs pandemi sürecinde sıfır araba üretiminin durması nedeniyle ikinci el araba fiyatlarında büyük bir artış görüldü. Koronavirüs salgını sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar tarafından ikinci el otomobil alımına yönelimde artış yaşanıyor. Fiyatlardaki hareketlilik devam ederken çok sayıda vatandaş ikinci el araba fiyatları düşer mi sorusuna cevap arıyor. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

2. el otomobil fiyatı düşer mi, ne zaman düşecek? Soruları vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu anlamda araba almak ya da var olan aracını başka bir modelle değiştirmek isteyenler ilan siteleri üzerinden araba fiyatlarını inceliyor. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, ekim ayı sonu itibarıyla 1,8 milyona satış yapılırken, ekim ayında, ikinci el araç fiyatlarında geçen aya göre yüzde 4, 2019 yılının aralık ayına göre de yüzde 53,1 artış belirlendi. Koronavirüs salgını döneminde sıfır araba üretiminin durması nedeniyle ikinci elde fiyatlar yükseldi. sıfır araç üretiminin yavaşlaması nedeniyle ikinci el araç fiyatları üzerinden ciddi bir artış gözlendi. Peki 2. el araba fiyatı düşer mi, ne zaman düşecek? ÖTV indirimi olmadan satan bin pişman! İki ay sonra 15 bin TL....

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor. Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor.

Online ikinci el araba satış kanalları üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıktı. Bu ilanların sayısı ise oldukça fazla. Bu tarz ilanlar sadece bir ikinci el araba satış sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.. İkinci el araba fiyatlarının artış nedeni nedir sorusunu soran vatandaşlara bunun da etken olduğunu belirtelim.

GENELDE ESKİ ARAÇLAR SATILIYOR YENİ ARAÇLAR SATILMIYOR

Pazarda fiyatların geçen aylara oranla çok arttığına ve araç bulamadığını söyleyen Hüseyin Dizbay, "Fiyatlar çok yüksek, iki ay önceki fiyatlarla şimdiki araçların fiyatların arasında yüzde 10 yüzde 20 gibi bir fark var. Baktığım araba segmentinde 80 bin TL'lik araba olmuş 100 bin TL. Baya bir fazla bilmiyorum sonu ne olur ama yüksek fiyatlar. Gördüğüm kadarıyla iki veya üç araç satıldı. Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor ve genelde 90 model araçlar gidiyor" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN SATTIĞINIZ ARACI İKİ AY SONRA 15-20 BİN TL ARASI FAZLA FİYATLA GERİ ALIYORSUNUZ"

Sattığı aracı aynı fiyata geri alamadığını belirten Şahin Kaya ise, "Sabahtan beri araç bulamıyoruz. Üç aydır araç arıyorum ve sattığım arabayı alamıyorum. Fiyatlar afaki şekilde yüksek ve satılan mal aynı fiyatta geri alınamıyor. Bugün sattığınız aracı iki ay sonra 10-15 bin TL arası fazla fiyatla geri alıyorsunuz" dedi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlara yönelik Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, İHA'ya araç piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yurtlu, ikinci elde gerçekleşen fiyat artışı nedeniyle insanların araç almaktan uzak durduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak bazı vatandaşların fiyatların fazla şiştiğini ve bundan sonra araç alırlarsa yüksek fiyattan alma endişesi taşıdıklarını belirtti. Aynı zamanda Yurtlu, fiyatların çok daha fazla artacağını düşünüp yeniden araç satın almaya yönelen insanların olduğunu da söyledi. Yurtlu, bu iki tarafın dengede olduğunu belirtti.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Fiyatların artıp artmayacağıyla ilgili olarak ise Yurtlu, kendilerinin %10 daha artış olacağını düşündüklerini söyledi. Bu durumu ise bu işi yapan büyük toptancıların hep araç toplamaları ve mevcutta sıfır araç talebini karşılayacak bir arzın olmaması ile ilişkilendirdi. Bu sebeple fiyatların biraz daha artacağını söyleyen Yurtlu, talebin olduğunu ancak arzın olmadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde bir müşterisine yönelttiği "nasıl bir araç düşünürsünüz" sorusuna "fark etmez ben yatırım amaçlı bakıyorum" cevabını aldığını söyleyen Yurtlu, bu noktada dövizin de etkili olduğunu belirtti.

Bazın insanların dövizin fazla arttığını düşünmesi nedeniyle yatırım amaçlı olarak altın ve döviz gibi araç satın alarak yatırım yaptığını dile getirdi. Araç fiyatlarının fazla arttığını düşündüğü için aracını satanların da da olduğunu söyleyen Yurtlu, iki grubun birbirini dengelediğini söyledi. Araç parçalarının farklı ülkelerde üretilmesi nedeniyle pandemi yüzünden firmaların araç tedariğinde sıkıntı yaşadığını belirtti.

Sıfır araç üretilemediği sürece fiyatları yukarı çekildiğini aktardı. Firmalarda araç azaldığı için bayilerin de araç fiyatının yarısını veya tamamını istediğini söyleyen Yurtlu, buna karşılık aracın fiyatını ödedikten sonraki 2-3 ay boyunca beklenen sürede alınan zamandaki fiyatın sabit kalmadığını dile getirdi. Bu yüzden de insanların ikinci el arabalara daha fazla yöneldiğini söyledi.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatları düşer mi ve ne zaman düşer şeklinde araştırmalar da devam ediyor. Yurtlu, 2021 yılındaki beklentilerinden de bahsetti. Bu durumun aşının bulunması ile doğru orantılı olacağını söyleyen Yurtlu, normal hayata dönüldüğü zaman her şeyin normalleşecek gibi göründüğünü ancak orada da flu bir durumun olduğunu belirtti. Ne olacağını tam olarak bilemediğini belirten Yurtlu, kendisinin aynı durumun 2021 yılında da yaşanacağına dair beklentilerinin olduğunu söyledi. Üretimin eski haline dönmesiyle bu sıkıntıların ortadan kalkabileceğini aktardı.

Sıfır araçların tedariğinde yaşanan sorunların çözülmesiyle beraber bu problemin de ortadan kalkacağını değerlendiren Yurtlu, o noktada da net olmayan bir durumun görüldüğünü dile getirdi. Kendilerinin de net olarak kestiremediklerini ve ikinci el piyasasındaki kanaatin pandeminin gidişatına göre belirleneceğini belirtti. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise ikinci el araç fiyatları ne olur konusunda araştırmalar yapmaya devam ediyor.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 61'İ SATILDI

Ekim ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 97 yükselişle 339 bin 601 adet seviyesinde belirlendi.

Söz konusu ayda ilana çıkan araçların yüzde 61'i satıldı.

BİNEK ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 83, HAFİF TİCARİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 17

Söz konusu ayda segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 70 bin 600 adetlik satış ve yüzde 41 payla C segmenti oldu.

Bu dönemde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarda satılan araçların yüzde 25'ini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45'ini 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 30'unu da 11 ve üzeri yaşındaki araçlar oluşturdu.

Ayrıca en çok satış artışın geçen aya göre yüzde 66 ile 1 yaş araçlarda gerçekleşti.

50 BİN TL'LİK ARACIN FİYATI 76 BİN 550 TL OLDU

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti.

Ekimde, 2. el online pazarda araç fiyatları geçen aya göre yüzde 4 ve "100" olarak başlangıç noktası kabul edilen 2019 yılının aralık ayına göre de ortalama yüzde 53,1 artış belirlendi.

Başka bir ifadeyle, söz konusu artış oranına göre, Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, bu yılın ekim ayında yaklaşık 76 bin 550 TL'ye yükselmiş oldu.

İLK 10 AYLIK DÖNEMDE SATIŞLAR YÜZDE 26 YÜKSELDİ

Bu yılın on aylık döneminde (Ocak-Ekim 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 801 bin 293 adet satış yapıldı. Geçen yılın aynı dönemde 1 milyon 430 bin 845 adet satış gerçekleşmişti. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

Ocak-Ekim döneminde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.

İNTERNETTEN TAMAMEN KALDIRILDIĞINDA 'SATIŞ' OLARAK SINIFLANDIRILIYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Bir İkinci el araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.