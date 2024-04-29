IBAN ile ödeme mercek altında! Bakanlık fiş vermeyene ceza yağdırıyor! Çok sayıda sektör radara girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm işletmelerin hesaplarına IBAN yoluyla gelen transferleri incelemeye başladı. Ödemeyi banka hesabından alıp fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3.400 TL, fatura vermeyen işletmelere ise belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 50 ilde 1000 civarında vergi müfettişi ile lüks araç ticaretinden, kuyumculuk sektörüne, özel eğitim kurumlarından ulaştırmaya kadar birçok sektörü mercek altına aldı.