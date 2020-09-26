Hesaba göre limit! Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor: Düzenleme yürürlüğü girdi

26.09.2020 09:49

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren düzenlemeler dün yürürlüğe girdi. Kredi kartı limitleri artık bankadaki mevduat ve altın hesabına göre yükseltilebilecek. Geliri bilinmeyenlere 2 bin lira tanımlanacak...