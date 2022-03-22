Son dakika haberi... 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusu yanıt bekliyordu... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen Üretim Sürecine Katılım Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Bilgin, yaptığı son dakika açıklamasında "Türkiye tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum." dedi. Yeni yılda asgari ücrete yüzde 50'nin üzerine zam yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkarılmıştı. Ayrıca asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.