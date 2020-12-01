Hazine ve Maliye Bakanlığı 1800 memur alımı ilanı yayımladı! İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile bin 500 defterdarlık uzmanı almak için sınav açtı. Defterdarlık uzmanlığı için başvurular, 21-31 Aralık tarihlerinde, uzman yardımcılığı için ise 18-29 Ocak'ta yapılacak. Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında aktardı. İşte detaylar...