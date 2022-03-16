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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Fransa'da yatırımcılara mesaj: Türkiye konumunu çok iyi kullanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Fransa'da yatırımcılara mesaj: Türkiye konumunu çok iyi kullanacak
16.03.2022 12:47

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'nın Cannes şehrinde GYODER Uluslararası Yatırımcılar Toplantısı’nda konuştu. Bakan Nebati, "Türkiye çok özel bir yere konumlanmış ülke, bunu en iyi şekilde kullanacak. Dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri Türkiye`dir, herkesle iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ülkelerden biri" dedi. Nebati, "Enflasyonu yıl sonu itibarıyla belli bir seviyeye getirip, 2023 Haziran seçimlerinde tek haneli olması için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat ile kuru istikrarlı ve öngörülebilir çizgiye getirdiklerini ifade etti.

Ekonomi Videoları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'da gerçekleştirilen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye çok özel bir yere konumlanmış ülke, bunu en iyi şekilde kullanacak. Dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri Türkiye'dir, herkesle iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ülkelerden biri" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye çok özel bir yere konumlanmış ülke, bunu en iyi şekilde kullanacak. Dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri Türkiye'dir, herkesle iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ülkelerden biri.

"YABANCI YATIRIMCILAR 'TÜRKİYE VAR' DEMEYE BAŞLADI"
Yurt dışındaki yatırımcılar "Türkiye var" demeye başladı. Orta gelir tuzağını aşarak yolumuza devam ediyoruz. Yepyeni şeyler söylüyoruz, yeni enstrümanlar koyuyoruz. Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor.

Enflasyonu yıl sonu itibarıyla belli bir seviyeye getirip, 2023 Haziran seçimlerinde tek haneli olması için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Enflasyonda yaz aylarından itibaren ve özellikle yıl sonundan itibaren düşüşü ve normalleşmeyi hep beraber göreceğiz.

"KUR KORUMALI TL MEVDUAT İLE DÖVİZ KURU İSTİKRARA KAVUŞTU"
Dünyanın en ucuz doğal gazını ev hanelerine, tüketicilere kavuşturuyoruz. Gerek finansal, gerek fiyat istikrarı ile gıda fiyatları üzerindeki baskıya karşı önlemler almaya devam ediyoruz. Kur Korumalı Mevduat ile kuru istikrarlı ve öngörülebilir çizgiye getirdik.

Uygun finansman koşulları sağlayarak gayrimenkul sektörünü desteklemeye devam edeceğiz.

YATIRIMCILARLA YAKIN TEMAS
Yarın Londra'da yapmış olduğumuz görüşmelerin bir tekrarını ve görüşemediğimiz yatırımcılarla yeni görüşmeleri yapacağız

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