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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023, 12:22 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023, 12:32

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemeyi değerlendirdi

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi risk primindeki (CDS) gerilemeye ilişkin, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin kredi risk primindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin dün 364,64 baz puana inerek yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesini test ettiğine ilişkin habere işaret eden Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

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