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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Çinli mevkidaşı Lan Fo'an ile bir araya geldi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Çinli mevkidaşı Lan Fo'an ile bir araya geldi

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 18:48 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 18:48

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ile bir araya geldi. Çin'de bulunması vesilesiyle mevkidaşına nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Şimşek, temaslarında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanında siyasi güveni de pekiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ile bir araya geldi. Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Şimşek, temaslarını sürdürüyor.

Bakan Şimşek, temasları kapsamında, Çin Maliye Bakanı Lan ile görüştü.

8 YIL ARADAN SONRA İKİNCİ TOPLANTI
Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Astana Zirvesi'nde yaptığı görüşmede, HİK mekanizmasının canlandırılmasında mutabakata vardıklarını, bu doğrultuda komitenin ikinci toplantısını 8 yıl aradan sonra Pekin'de yaptıklarını belirtti.

Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an (sol 3) ile bir araya geldi. (AA)

Çin'de bulunması vesilesiyle mevkidaşına nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Şimşek, temaslarında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanında siyasi güveni de pekiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an da iki ülke liderinin vardığı mutabakat doğrultusunda Çin ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin içeriğini sürekli zenginleştirerek genişletmek üzere birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Lan, "Çin Maliye Bakanlığı olarak, Türk mevkidaşlarımızla temaslarımızı yoğunlaştırıp maliye ve finans alanında iş birliğini derinleştirerek, daha adil ve düzen içindeki çok kutuplu bir dünyanın ve daha kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin oluşumuna olumlu katkılarda bulunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

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