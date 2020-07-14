Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "konut satışları" açıklaması: Tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı

14.07.2020 10:31

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı." açıklamasında bulundu.

Türkiye genelinde konut satışları haziranda yıllık yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu.