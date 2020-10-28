Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Ekonomik Güven Endeksi mesajı

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi rakamlarına ilişkin yorumda bulundu. Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi rakamlarına ilişkin yorumda bulundu. Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o mesajı:

Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor! Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi.