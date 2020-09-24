Haberler Video Ekonomi Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz
24.09.2020 10:14

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantısı yapıldığını belirtti.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantısı yapıldığını belirtti.

Toplantının verimli geçtiğini kaydeden Albayrak, "Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Videoları