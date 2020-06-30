Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomiye güven artıyor

30.06.2020 09:58

Ekonomik güven endeksi, normalleşmenin başladığı Haziran’da yüzde 19.1 artarak 73.5’e çıktı. 2 aylık artış yüzde 43’e ulaşırken; Bakan Albayrak’tan ‘Daha da ileri taşıyacağız’ mesajı geldi.

Pandemi döneminde alınan önlemlerin etkisiyle Mayıs'ta toparlanma eğilimine giren ekonomik güven endeksi, normalleşmenin başladığı Haziran'da yükselişini hızlandırdı. Endeks, Haziran'da aylık bazda yüzde 19.1 artarak 73.5'e çıktı. Coronavirüs'ün etkisiyle Nisan'da 51.3'e kadar inen endekste 2 aylık yükseliş yüzde 43'e ulaştı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi Haziran'da 62.6 ile Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Reel kesim güven endeksi 89.8 ile 3 ayın zirvesine ulaşırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33.1 artarak 78 değerini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, verilere ilişkin "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51.3 olan ekonomik güven endeksi Mayıs'ta 61.7'ye, Haziran'da ise 73.5'e yükseldi. 2020'yi bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah" değerlendirmesini yaptı.