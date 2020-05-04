Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 5 milyon kişiye 29 milyar liralık kaynak sunduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, virüs salgını ile mücadelede tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi: 4.4 milyon ailemize nakdi yardım yaptık. 5 milyon 52 bin vatandaşımıza da 29.2 milyar liralık kaynak sunduk.
Salgınla mücadele kapsamında gelişmeleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Salgınla mücadelede tarihi bir başarı ortaya koyduk. Dünyanın neredeyse tamamında gördüğümüz olumsuz görüntülerin 1 tanesi bile ülkemizde yaşanmadı. Ülke olarak da bir zihinsel eşiği de aşmış durumdayız. "Biz Yapamayız" duvarı yıkılmıştır" dedi. Destek paketleriyle ilgili şu bilgileri verdi: 4.4 milyon ailemize nakdi yardım yaptık. İşini kaybeden vatandaşlarımızı da yardım kapsamına alıyoruz. 144 bin 446 firmamıza yaklaşık 121,1 milyar TL finansman sağlandı. Aylık geliri 5.000 TL'den az vatandaşlarımız için sunulan destek kapsamında 5 milyon 52 bin vatandaşımıza 29.2 milyar TL kaynak sunuldu. Başvurularda yüzde 85'in üzerinde dünyada eşi benzeri olmayan finansman sağlama oranı yakaladık.
YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Mayıs'ta uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelecek. Bakanlık'tan edinilen bilgiye göre; Albayrak, 6 Mayıs Çarşamba günü uluslararası yatırımcılarla saat 16.00'da telekonferans aracılığı ile görüşecek. Citigroup ve Societe Generale'in düzenleyeceği konferans basına kapalı olacak.