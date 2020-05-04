Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 5 milyon kişiye 29 milyar liralık kaynak sunduk

04.05.2020 10:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, virüs salgını ile mücadelede tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi: 4.4 milyon ailemize nakdi yardım yaptık. 5 milyon 52 bin vatandaşımıza da 29.2 milyar liralık kaynak sunduk.