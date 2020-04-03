Hangi bankalar kredi kartı borcunu erteledi? Kredi ve kredi kartı borçları nasıl ertelenecek? Ertelenen krediye 2 farklı hesap 03.04.2020 19:16

Hangi bankalar kredi kartı borcunu erteledi? Kart borcu olanlar kredi kartı borçları ertelendi mi sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 20'den fazla banka elini taşın altına koydu. Bankalar, firma ve bireysel müşterilerin, Coronavirüs salgınının oluşturacağı kısa dönemli finansal sorunları aşabilmeleri için kredi taksiti, faiz ve anaparasını 3 ay erteliyor. Kredi borçlarında 3 ay öteleme imkanının detayları belli oldu. Cari faiz kullanılacak. Faiz tutarının tahsilinde 2 farklı uygulama var.

Bankalar, firma ve bireysel müşterilerin, Coronavirüs salgınının oluşturacağı kısa dönemli finansal sorunları aşabilmeleri için kredi taksiti, faiz ve anaparasını 3 ay erteliyor. Bu ertelemeler için cari faiz oranları kullanılarak öteleme yapılacak. Mart, Nisan ve Mayıs'a ait ödemelerin ertelenmesiyle 3 aylık ödemesiz bir dönem olacak. Ödemeler, taksit ödemesiz dönemden sonra Haziran'da tekrar başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.







Kamu bankaları, ertelenecek 3 aylık dönem için hesaplanan faiz tutarını kalan taksitlere eşit olarak bölerek müşterilerinin ödeme güçlerini zorlamayacak bir uygulama gerçekleştirecek. Kredinin taksitleri 3 ay ertelenirken, kredinin nihai vadesi de 3 ay ötelenmiş olacak. Bazı özel bankalar ise ertelenecek dönem için hesaplanan faiz tutarının tamamını 3 aylık ödemesiz dönemi takip eden ilk taksite ekleyecek.







NE ÖDENECEK?

10 bin liralık 60 ay vadeli, yüzde 1.05 faizli tüketici kredisinin taksit tutarı 238 lira oluyor. Bu kredi 3 ay ötelendiğinde ilk 3 ay için ödenmesi gereken 318 liralık faiz, tek taksitte ya da kalan vadelere eşit dağıtılacak şekilde ödenebiliyor. Tek taksitle ödenmesi halinde erteleme dönemini takip eden ilk taksit tutarı 500 liranın üzerine çıkıyor. Kalan vadeye yayılması halinde aylık taksit farkı 15 lira oluyor.





İŞTE BORÇ ERTELEYEN BANKALAR

AKBANK

Akbank, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, talep eden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan taksit ödemelerini 2 ay süreyle erteleyecek.

Personel maaşlarını Albaraka Türk'ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarını korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkanı sağlayacağını duyuran banka, müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandıracak.

ALTERNATİF BANK

Alternatif Bank, talep etmeleri halinde tüzel ve bireysel müşterilerinin, 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

DENİZBANK

DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

EMLAK KATILIM

Emlak Katılım, bireysel ve kurumsal müşterilerine, 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme imkanı sunacak. Banka, söz konusu erteleme kapsamında müşterilerin koşullarına uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.

Ödemesiz dönemi 6 aya kadar sağlayan banka, bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Emlak Katılım, ayrıca maaş müşterisi olan kurumsal müşterilerine, ihtiyaç duymaları halinde şubat sonundaki istihdamlarını korumaları koşuluyla 3 aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit sunacak.

Emlak Katılım, finansman limiti olan müşterilerinin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarını da karşılayacak.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, koronavirüs salgını sürecinde aldığı tedbirler kapsamında müşterilerinin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleme imkanı sunacak.

Ticari kredilerde ise müşterilerin mevcut kredilerinin anapara ödemelerini 6 aya kadar uzatabilecek, sonrasında da firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırabilecek. Banka, KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmeleri, halihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleyecek.

Banka, bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlayacak.

HALKBANK

Halkbank, 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin, bu döneme dair ödemelerini erteleyecek.

Esnaf ve sanatkarların talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemelerini ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyecek banka, nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunacak.

Banka, ödemesiz dönemi turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verecek banka, kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla genel kredi limitlerini artırarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edecek.

Halkbank, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitlerini artıracak.

İŞ BANKASI

İş Bankası, müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerini ilave bir koşul aramaksızın 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyacı vaka bazında değerlendirerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm desteği vereceğini bildiren banka, maaş anlaşmalı olsun olmasın banka müşterilerinin gelecek 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlayacak.

İş Bankası, bireysel müşterilere, tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirecek.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, koronavirüs salgınından etkilen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kar paylarını 3 ay öteleyecek.

Kovid-19'dan etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan veya bu sektörlerde müteşebbis olan bireysel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde konut, ihtiyaç ve araç finansmanının nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kar paylarını 3 ay erteleyecek Kuveyt Türk, salgından etkilenen tüm müşterilerin ihtiyaç duyması veya talep etmesi halinde kredi kartı borçlarını 3 ay öteleyecek.

Banka, salgından etkilenen sektörlerde bulunan tüm segmentlerdeki müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ihtiyaç duymaları halinde ödemesiz dönem dahil mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılması sağlayacak.

ODEABANK

Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini ilave bir koşul istemeden 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

Mali bünyesi olumsuz etkilenen sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyan tüzel müşterilere, vaka bazında değerlendirme yapılarak gerekli desteği vereceğini ifade eden banka, bireysel kredi müşterilerinin, talep etmeleri halinde de 30 Nisan'a kadar gelecek taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar ertelenebilecek.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerin, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

Banka, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ila 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlayacak.

ŞEKERBANK

Şekerbank, koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar erteleyecek.

Bireysel ve tüzel müşterilerin bozulan nakit akışlarına yönelik olarak ilave kredi taleplerini de hızlı bir şekilde değerlendirecek olan banka, sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını, talep etmeleri halinde haziran ayına kadar ötelenecek.

Banka, KOBİ'lere sunulacak "Sağlıklı Yaşam Paketi" kapsamında, KOBİ'lere 3 ay ödemesiz dönem içeren kredi imkanı sağlayacak.

KOBİ'lere sunulan paket kapsamında ayrıca, maaş ödemelerini Şekerbank aracılığıyla yapanlara, mevcut istihdamı korumaları halinde 3 aylık maaş ödemeleri tutarında ilave kredi imkanı sunulacağını bildiren banka, Şekerbank POS cihazı üzerinden ödeme kabul eden işletmelerin, talep etmeleri halinde nisan sonuna kadar POS üzerinden geçen işlemlerinin ertesi gün komisyonsuz olarak kullanımlarına bırakacak.

Şekerbank, zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20'ye kadar artırılması imkanı tanıyacak.

TEB

TEB, bireysel ve tüzel müşterilerinin, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunmaları halinde 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyecek.

TÜRK EXİMBANK

Türk Eximbank, Merkez Bankası kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerini firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatacak.

Bu bağlamda ihracatçıların faiz ödemelerini de 6 ay ertelenebileceğini belirten banka, reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan vadelerinin azami 2 yıla çıkaracak.

Banka, kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresini henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ve haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkardı

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, nakit akışı bozulan veya bozulacağını öngören tüm bireysel ve ticari müşterilerinin talep etmeleri halinde kullanmış oldukları fonlara ilişkin taksit ödemelerini 30 Haziran'a kadar erteleyecek.

Bireysel müşterilere, talep etmeleri halinde kredi kartı ödemelerinde ilave finansman desteği sağlayacağını belirten Türkiye Finans, ticari, KOBİ ve mikro ölçekteki müşterilerin mevcut finansmanları ihtiyaç halinde nakit akışlarına uygun olarak yeniden yapılandırılacak.

Türkiye Finans, personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelere, limitleri dahilinde 3 aylık maaş giderleri kadar, 3 ay ödemesiz 24 aya kadar vadelerde fon imkanı sunacak.

VAKIFBANK

VakıfBank, firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitlEri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlayacak.

İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandıracak banka, işletmelerin mevcut kredilerini, kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandıracak.

VakıfBank, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredileri, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandıracak.

Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerini artıran banka, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verecek.

Banka, bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar öteleyecek.

VAKIF KATILIM

Vakıf Katılım, bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran'a kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlayacak.

İşletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandıracak banka, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımlarını 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandıracak.

Vakıf Katılım, personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelerin, istihdam koruma amaçlı fon taleplerini karşılamak amacıyla, 3 aylık maaş gideri kadar 1 yıl vadeli fon kullandıracak.

Banka, firmaların vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verecek.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, bireysel ve tüzel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini talep etmeleri durumunda mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerini mevcut limitlerle destekleyen banka, gerekirse limit artırımına gidecek

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeleri öteleyecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerini 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma sağlayacak banka, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verecek.

Ziraat Bankası, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere banka kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitlerinin artırılması tedbirlerini uygulayacak.

ZİRAAT KATILIM

Ziraat Katılım, ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek.

Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerin mevcut finansmanlarını 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandıracağını belirten Ziraat Katılım, personel maaşlarını banka üzerinden ödeyen firmalara şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı sağlayacak.

Ziraat Katılım, finansman limiti olan müşterilerin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarını ivedilikle karşılayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu!

SORUMLULUK BİLİNCİ

Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yeni finansal destek adımlarını devreye aldı. Açıklamada, sorumluluk bilincinde hareket ederek birlikte çalışmanın, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkân vereceği belirtildi. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilecek.

TEK ŞART İSTİHDAM

Açıklamaya göre, söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteğini kullanacak firmalar için şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranacak. Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı olacak. Bankalar, bugünden itibaren talepleri kabul edecek.

#BİRLİKTEBAŞARACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını bildirdi. Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve tüm firmalar için "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını belirterek, "Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle desteğin ayrıntılarını içeren bir infografik de paylaştı.

Bakan Albayrak ayrıca küresel gelişmeler ile Türkiye'nin yol haritasının Finansal İstikrar ve ve Kalkınma Komitesi toplantısında ele alındığını belirterek, "Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.





YILLIK FAİZ % 7.5

* Sektör ayırımı yapılmayacak.

* Tek ön koşul şubat sonu itibarıyla çalışan sayısında azaltma yapılmaması.

* Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için KGF kefaleti sağlanacak.

* Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ödemesiz olacak.

* Kredinin vadesi 36 ay, yıllık faizi ise yüzde 7.5 olarak belirlendi.