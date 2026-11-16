Kevin de Bruyne: Tüm gözümüz Arda Güler'in üzerindeydi!

Sergen Yalçın'dan Arda Güler sözleri: Takımın en önemli oyuncusu ve omuzlarında büyük yük olacak

A Milli Takımımızın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon