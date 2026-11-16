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Fransa 2-1 Türkiye (MAÇ ÖZETİ İZLE)

Fransa 2-1 Türkiye (MAÇ ÖZETİ İZLE)

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Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. İşte Fransa-Türkiye maçının geniş özeti.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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