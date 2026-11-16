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Fransa 2-1 Türkiye GOL: Abdülkerim Bardakcı

Fransa 2-1 Türkiye GOL: Abdülkerim Bardakcı

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Türkiye, Abdülkerim Bardakcı'nın 90. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 2-1’e getirdi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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