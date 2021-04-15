Galata Wind halka arz tarihi ne zaman? Galata Wind hisse fiyatı ne kadar? Galata Wind hisse nasıl alınır?

Galata Wind halka arz hangi bankada? Galata Wind hisse fiyatı ne kadar? Galata Wind hisse alma işlemleri başladı. 15-16 Nisan tarihleri arasında Galata Wind halka arz talep toplama süreci yapılıyor. Hisselere yoğun ilgi gösterilmesi beklenirken, Galata Wind halka arz hangi bankada yapılır? İşte detaylar...

Galata Wind halka arz hangi bankada? Galata Wind hisse fiyatı ne kadar? Galata Wind hisse alma işlemleri başladı. 15-16 Nisan tarihleri arasında Galata Wind halka arz talep toplama süreci yapılıyor. Hisselere yoğun ilgi gösterilmesi beklenirken, Galata Wind halka arz hangi bankada yapılır? İşte detaylar...

GALATA WİND HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

Galata Wind Enerji halka arz talep toplama taihleri 15-16 Nisan 2021 olarak belirlendi.

GALATA WIND HİSSE FİYATI NE KADAR?

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacaktır.

Galata Wind halka arz süreci, pek çok banka aracılığıyla gerçekleşebilecek. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL'ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak.

Galata Wind Enerji A.Ş. Genel Müdürü Burak Kuyan'ın konuyla ilgili verdiği bilgiye göre Galata Wind Enerji A.Ş.'nin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecek. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarının "ek satışı" yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.7

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ EDİLİYOR

Galata Wind Enerji halka arz ile ilgili Doğan Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan, toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortağımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hisselerinin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir.

Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla "ek satış hakkı" kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır." denildi.