Kamu bankaları, finansman imkanını ürün ve hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilerine yansıtan firmaların kredi paketi kapsamına çıkartılacağını duyurdu.
Kamu bankaları, finansman imkanını ürün ve hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilerine yansıtan firmaların kredi paketi kapsamına çıkartılacağını duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamada, Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi paketleriyle, yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve firmalar ile yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden alacağı ürün/ hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesinin amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi: "Sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması mümkün olabilecektir." Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşları finansman paketlerini fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.