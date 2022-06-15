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FED’in faiz kararı ne olacak? Fed Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiler? İslam Memiş yorumladı...

FED’in faiz kararı ne olacak? Fed Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiler? İslam Memiş yorumladı...
15.06.2022 21:37 - Son Güncelleme: 15.06.2022 21:38

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FED faiz kararının gündemde olmasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketli anlar yaşanırken özellikle iniş çıkış görülmesi fiyatların hangi seyirde ilerleyeceğine dair gizemini koruyor. Ekonomi uzmanları altın fiyatlarındaki detayları değerlendirdi. Bu kapsamda Agresif düşüş ve yükselişler olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bilindiği üzere çeşitli yatırım araçları ön plana çıkıyor. Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken piyasaların FED faiz kararı ile birlikte alış satış fiyatlarında hareketlilik görüldü. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili, ''Ciddi bir belirsizlik hakim Fed faiz artırımı ile enflasyonu düşüremediğinin farkında. 75 baz puan piyasaların dengesini bozabilir'' dedi. İşte İslam Memiş'in açıklamaları...

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