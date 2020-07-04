Faruk Erdem memur maaşlarını A Haber'de değerlendirdi

04.07.2020 03:07

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarından yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında yeni memur maaşlarını değerlendirdi. Enflasyonun 5,75 olarak açıklanması memurlar için ne anlama geldiğini ifade eden Erdem, memur maaşları hakkındaki tüm merak edilenleri cevapladı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yeni memur maaşlarını değerlendirdi.



Virüs salgınında ekonomide hızlı bir toparlanma olduğunu belirten Faruk Erdem, son 11 yılın en iyi çeyreklik performansına da vurgu yaptı.

MEMURLAR 1,75'LİK BİR FARK ALACAK

Enflasyonun açıklandığını dile getiren Erdem, "İkinci yarı yıl başladı. 6 aylık enflasyon Türkiye'de önemli. Emekliler, memurlar ve bazı ödeneklerden alanlar 6 ayda bir zam alıyor. 6 aydaki zammı belirleyen de 6 aylık enflasyon. Bu da 5,75 çıktı. Memurlar zaten yüzde 4 olarak zam alacaktı, üs de enflasyonda fark olarak yatırılacaktı. Şimdi 1,75 fark alacaklar. Toplamda 5,75 almış olacaklar." şeklinde konuştu.