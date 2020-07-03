Emekli ve memur zammı belli oldu! İşte yeni zamlı maaşlar (Evde bakım maaşı, memur aile yardımı, 65 yaş, engelli maaşı)

03.07.2020 10:47

Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği Temmuz 2020 zam oranları belli oldu. Ayrıca memurların da Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre alacakları zam netleşti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yeni zamlı maaşları görselle anlattı. Peki; ''En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağ-kur emeklisi zam oranı ne kadar oldu? Emekli sandığı ve memur zam oranı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı, memur aile yardımı, 65 yaş ve engelli maaşı ne kadar oldu?'' İşte detaylar...