Faiz kararı sonrası kritik hamle! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle bir araya geldi. Kritik görüşme sonrası Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan açıklama yaptı. Erkan, "Verimli bir görüşme oldu. Enflasyonla mücadele sürecek." dedi.

İşte Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları

Bankacılık sektörümüzle bir araya geldik. Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki, hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Ve bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarını, hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz.

POLİTİKA FAİZİ YÜKSELTİLDİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltildi.

KRİTİK TOPLANTI 1,5 SAAT SÜRDÜ

Piyasalarda hareketliliğe neden olan kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi. Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı ve 17.30 sıralarında sona erdi.





Erkan'ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinlediği öğrenildi.

Bankacıların başta regülasyonlar olmak üzere, sektörün sorunlarını ve talep önerilerini dile getirdikleri belirtildi.

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Erkan'ın bankacılarla 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.

ENFLASYONLA MÜCADELE TOPYEKÜN BAŞLADI

Enflasyonla topyekün mücadele başladı. Dün parasal sıkılaşma dönemi resmen başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizini 650 baz puanlık artışla yüzde 15 seviyesine çekti. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ilk faiz artışı oldu.

BAKAN ŞİMŞEK: GÜVEN, KURALA DAYALI POLİTİKALARLA TEMİN EDİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan faiz kararı hakkında, "Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir" değerlendirmesinde bulunarak fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikasına vurgu yaptı.

OTOMOBİLDE FAHİŞ FİYATLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Otomobilde fahiş fiyata dur diyecek yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bakan Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz" dedi.

KİRADA YÜZDE 25 SINIRI 1 YIL UZATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kira artışı ve gayrimenkul satışlarında noter uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 2 Temmuz'dan itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını ve kira uyuşmazlıklarının dostane bir şekilde çözümü amacıyla arabuluculuk sisteminin Eylül ayından itibaren devreye gireceğini söyledii.