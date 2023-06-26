Torba yasanın ne zaman çıkacağı, erken emeklilik bekleyenler tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Özellikle 9 Eylül 1999 sonrası emekli olanlar kademeli emeklilik çalışmaları olacak mı merak ediyor. Tabii bu çalışma, SSK'lılarda da bir beklentiye yol açtı. EYT yasasından emeklilikte prim gün şartı için yürürlükteki mevzuata değil, 8 Eylül 1999 öncesinin mevzuatına bakılması, Bağ-Kur reformunun yer alacağı torba yasaya buna yönelik hüküm konulması talep ediliyor. Peki, yasa ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik gelecek mi? İşte son detaylar...

Kurban Bayramı'nın ardından gündem yeni torba yasa tasarısı olacak. Memurlara, emeklilere ek iyileştirmeler ve asgari ücrete destek hayata geçirilecek. Düzenleme için süreç 5 Temmuz'da başlayacak.

KADEMELİ EMEKLİLİK

Kademeli emeklilik kavramı, 2000 yılından sonra sigorta girişi olan bireyler arasında büyük ilgi görmüş ve önemli bir ivme kazandıçBu yeni emeklilik sistemi, kademe kademe emeklilik imkanı sağlayarak çalışanların emeklilik sürecini daha esnek hale getirmeyi amaçlıyor.Aynı zamanda, kadınlara erken emeklilik, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için de reform çalışmaları öngörülüyor.

Kademeli emeklilik, emeklilik yaşı ve prim ödeme süresi gibi faktörlere dayanan bir sistem.

GÖZLER YENİ REFORMDA

Heyecanla beklenen yeni emeklilik reformu, özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan vatandaşların takibinde. Bu bireyler, mevcut düzenlemelere göre emeklilik hakkı kazanabilmek için 17 yıl daha çalışmak zorunda kalıyor. Ancak kademeli emeklilikle ilgili haberleri bekleyenler, bu süreyi daha erken aşabilme potansiyeline sahip olabilirler.

Yeni emeklilik reformunun ayrıntıları henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, bu düzenlemenin 2000-2008 arasında sigortalı olan bireyler için umut verici bir gelişme oluyor. Bireyler, gelecekte yapılacak olan düzenlemelerle ilgili haberleri heyecanla beklemekte ve emeklilik sürecinde daha fazla esneklik elde edebilme umudu taşıyor.

3600 GÜN İLE NASIL EMEKLİ OLUNUYOR?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların SSK'dan 3600, Bağ-Kur'dan 5400 günle kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor.

Ancak burada yaş şartı devam ediyor.Yılın, primin ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşın tamamlandığı tarihe göre emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa kadar çıkıyor.

GÖZLER REFORM YASASINDA

Hazırlığı yapılan Bağ-Kur reformu, EYT'lileri heyecanlandırdı.Reform ile küçük esnaf ve çiftçilerin dahil olduğu 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının 9000'den 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olan SSK'lılar gibi 7200'e çekilmesi planlanıyor.Bu reformun EYT kapsamındaki Bağ-Kur'luları da kapsaması bekleniyor. Bu durumda reform kapsamına giren erkek esnaf da 7200 gün ile emekli olabilecek. EYT'li olup 9000 günü tamamlayamayan erkek esnafa erken emeklilik yolu açılmış olacak. 7200 günü tamamlayan hemen emekli olabilecek.

SSK'LILARA 5000 GÜN FORMÜLÜ

Tabii bu çalışma, SSK'lılarda da bir beklentiye yol açtı. EYT yasasından emeklilikte prim gün şartı için yürürlükteki mevzuata değil, 8 Eylül 1999 öncesinin mevzuatına bakılması, Bağ-Kur reformunun yer alacağı torba yasaya buna yönelik hüküm konulması talep ediliyor.Bu düzenleme SSK'lılar için prim gün şartını değiştiriyor. Bu talep hayata geçerse EYT'li SSK'lıların 5000 ile 5975 arasında olan prim gün şartı, 5000 olarak uygulanacak.

KISMİ EMEKLİLİĞİ DE KAPSAR MI?

Ayrıca bir beklenti de kısmi emeklilikte. Kısmi emeklilikte de yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesine döndürülmesi talepleri var.

Bu durumda kısmi emeklilik için gerekli primi tamamlayan kadınlar 50, erkekler 55 yaşını tamamladığında emekli olabilecek.

2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.



Buna göre; 2023 torba yasa maddelerinin temmuz ayında açıklanması ve Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Torba yasada Bağkur affı bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar gelirse haberimizde yer alacaktır...