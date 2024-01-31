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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 13:39 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 13:42

Faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

Piyasalar gözünü ABD Merkez Bankasına (Fed) çevirdi. Küresel piyasalar Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlerken Fed bugün kararını açıklayacak. Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor. Konuya ilişkin Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber’de açıklamalarda bulundu.

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