PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 08:57 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 09:03

Doğal gazda şubat tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Doğal gazda Şubat'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Doğal gazda Şubat'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı fiyat 1000 metreküp gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp gazda 8 bin 549 lira olarak belirlendi.



EN UCUZ İKİNCİ ÜLKEYİZ
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada Türkiye'nin doğalgazı en ucuza kullanan ülkeler arasında olduğu belirtilirken, "Household Energy Price Index fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük gaz fiyatı ülkemizde uygulanmakta" denildi.

SIRADAKİ VİDEO
Kamu çerçeve protokolü 2024: Kamu işçileri ek protokol imzası atıldı: Kamu işçisi ücret artışını erken alacak!
30.01.2024Salı
Enerjide yasal düzenleme!
30.01.2024Salı
MB'den zorunlu karşılık düzenlemesi!
30.01.2024Salı
Emekliye fark 'zam'anı! 7.500 TL kök aylık 11 bin 193 liraya çıkıyor!
29.01.2024Pazartesi
7200 Bağkur ne oldu? Bağkur primi 7200 güne düşecek mi? Yeni torba yasa geliyor: Bağ-Kur'lu ve ev kadınına erken emeklilik!
29.01.2024Pazartesi
Bunlar da Var
7 yıl önce evlenip yurt dışına yerleşen Asena’nın eşi bakın kim çıktı! 00:35
▶️ 7 yıl önce evlenip yurt dışına yerleşen Asena’nın eşi bakın kim çıktı!
30.01.2024Salı
Popstar Mehtap’tan Hülya Avşar itirafı! O gerçeği ilk kez açıkladı! “Helin Avşar çok aradı” Pavyon açıklamasıyla gündemdeydi... 04:05
Popstar Mehtap’tan Hülya Avşar itirafı!
30.01.2024Salı
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 🔴 30 Ocak 2024 son bölüm tek parça izle 📺 00:36
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 30 Ocak 2024 📺
30.01.2024Salı
Seray Sever ikizlerini paylaştı! İşte Alya ve Sofia’nın son hali… 00:28
▶️ Seray Sever ikizlerini paylaştı!
30.01.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA