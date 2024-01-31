Doğal gazda şubat tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Doğal gazda Şubat'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı fiyat 1000 metreküp gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp gazda 8 bin 549 lira olarak belirlendi.





EN UCUZ İKİNCİ ÜLKEYİZ

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada Türkiye'nin doğalgazı en ucuza kullanan ülkeler arasında olduğu belirtilirken, "Household Energy Price Index fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük gaz fiyatı ülkemizde uygulanmakta" denildi.