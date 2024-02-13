Evlilik kredisi başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik hayali kuran gençlere müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisinin başvuruları yarın başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi başvuru şartları arasında yaş aralığının 18-29 olması gerektiğinin de yer aldığını açıkladı.



BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Yeni evlenecek gençlere verilecek 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı, pilot il olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde başlayacak. Aile müessesesinin desteklenmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve girişimlerine destek sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu evlilik kredisi, başta kamu bankaları olmak üzere programa destek amacıyla aracı olmak isteyen bankalar üzerinden ödenecek. Yarın başlayacak olan başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.



ÇİFTİN TOPLAM GELİRİ 2 ASGARİ ÜCRETİ AŞMAYACAK

Göktaş da önceki gün toplanan Kabine Toplantısının ardından evlilik kredisine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Göktaş, evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerektiği bilgisini verdi. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor. Aile ve Gençlik Fonundan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençler yararlanabilecek. Ayrıca başvuracak genç çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor.



SAĞLIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ AİLELER İÇİN EĞİTİM VERİLİYOR

Evlilik eğitimini 2013'ten bu yana sürdüren Bakanlık, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim Programını hayata geçiriyor. Aile ve Gençlik Fonundan yararlanmak isteyen gençlerin de katılması beklenen eğitimin içeriği ise çiftlerin sorunlarla baş etme yöntemleri, uzun ömürlü ve sağlıklı ilişkilerin kurulma yöntemleri ve çiftlerin evlilik süreci içerisinde sağlıklı iletişim kurmaları başlıklarından oluşuyor.