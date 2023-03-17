Ev sahipleri dikkat! Kira gelirini beyan zamanı! Son tarih 31 Mart!

2022'de elde edilen kira gelirleri için beyan döneminde son 15 güne girildi. Konutta istisna tutarı 9 bin 500 lira olurken, masrafları düşerek vergiyi azaltmak mümkün oluyor. Vatandaşlar arama motorlarından; 2023 kira gelir vergisi hesaplama nasıl yapılır? Kira gelir vergisi internetten nasıl ödenir? soorularını aratıyor. İşte detaylar...

KİRADA evi olan mülk sahipleri dikkat! 2022 yılında kira geliri elde edenlerin beyannamelerini ay sonuna kadar vermesi gerekiyor.



Konut kira gelirinde 2022 yılı için istisna tutarı 9 bin 500 lira olarak belirlenirken, bu tutarın altında (aylık 791 liradan az) kira geliri elde edenler beyanname vermeyecek. Bu tutarın üzerinde kira geliri elde edenler ise beyanname dolduracak.



Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazır beyan sistemi kolaylık sağlarken, ev sahipleri gerçek gider ve götürü gider yöntemlerinden birini seçerek vergisini ödeyecek.







MASRAFLAR DÜŞÜRÜYOR

Beyannamede, gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, birçok gider indirilecek.



Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, kiradaki yere lişkin sigorta giderleri, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde 5'i, kiraya verilen yer için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle, belediyelere ödenen katılım payları, onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri gibi birçok kalem kira gelirinin tespitinde indirim olarak kullanılabilecek.









Eğitim ve sağlık harcamaları da beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla yıllık beyannameyle bildirilecek gelirlerden indirilebilecek. Bu tür masraflar yoksa götürü gider yöntemi ile yüzde 15 indirim yaptırılabilecek. Kira geliri beyanı ve ilk taksit için son tarih 31 Mart. İkinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.

kira gelir vergisi beyannamesi nasıl doldurulur

KİRA GELİR VERGİSİ ÖRNEK HESAPLAMA

Beyannameye önce kira geliri tutarı yazılıp; ardından istisna, gider ve indirimler bu gelirden düşüldükten sonra kalan tutara vergi oranı uygulanır. 32 bin liraya kadar yüzde 15 oranı uygulanırken, gelir arttıkça yüzde 20, 27, 35 ve en son yüzde 40 oranı uygulanarak vergi hesaplanır.

Götürü gider yönteminde, mülk sahiplerinin 2022'de elde ettiği kira gelirleri için ne kadar vergi ödeyeceği aşağıdaki tablodan görülebilir. Aylık 2 bin 500 lira konut kira örneği için; (yıllık 30 bin lira) mülk sahibinin, 2 bin 933 lira gelir vergisi ödemesi gerekecek. Önce istisna (9 bin 500 lira) sonra yüzde 15 götürü gider (3 bin 450 lira) düşülüp, 19 bin 550 lira matrah üzerinden, yüzde 15 oranı üzerinden vergi hesaplanır.

Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin gelir vergisi beyannamelerinizi, GİB "HAZIR BEYAN SİSTEMİ" sistemiyle (hazirbeyan.gib.gov.tr) adresinden ya da mobil (HAZIR BEYAN) uygulaması üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Aynı zamanda tahakkuk eden vergilerinizi aynı ortamda banka kartı ya da kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz.

Kira geliri olan 60 yaşın üstünde olanlar, engelliliği ya da hastalığı sebebiyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanlar "Vergi İletişim Merkezini" (189) arayabilirler. Bu durumda söz konusu kişilerin adreslerine gidilerek beyannamelerini hazırlamalarına ve göndermelerine yardımcı olunacaktır.

Ayrıca Veraset ve İntikal Vergisi beyannamelerini İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ'nin (ivd.gib.gov.tr) adresinden, vergi dairesine gitmeden verebilirsiniz.

VERGİ ÖDEMELERİNİZ İNTERNETTEN YAPIN

Vergi ödemelerinizin tamamını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın banka kartları ile İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ'nin (ivd.gib.gov.tr) adresi ya da mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden yapabilirsiniz.

Bununla birlikte Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankalarının online bankacılık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, anlaşmalı tüm bankaların (https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmalibankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar) kredi kartları ile;

Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza (gelir getiren mülk) ilişkin gelir vergisi,

Motorlu Taşıtlar Vergisi,

Trafik İdari Para Cezası,

Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi Borçları,

Pasaport Harcı ve Değerli Kağıt Bedeli,

Tapu Harcı,

T.C. Kimlik Kartı Bedeli,

Ecrimisil Borçları,

Veraset ve İntikal Vergisi,

Yapılandırılmış veya Taksitlendirilmiş Borçlar,

Yurtdışından Getirilen Telefonların Kullanım İzin Harcı, ödemelerinizi İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ'nin (ivd.gib.gov.tr) adresi ve mobil (GİB Mobil) uygulaması üzerinden vaya anlaşmalı bankaların online bankacılık hizmetlerinden faydalanarak ödeyebilirsiniz.

Vergisel konular hakkında detaylı bilgi almak için "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER -189) arayabilirsiniz.

Kira Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Kira beyannamesi e-Devlet sistemi üzerinden veya GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) internet sitesi üzerinden doldurulabilir.

e-Devlet Üzerinden Kira Beyannamesi Doldurma

e-Devlet sistemine şifreniz ile giriş yapın.

e-Devlet sisteminden arama kısmına internet vergi dairesi yazarak ilgili sayfayı açın.

Açılan sayfada Hazır Beyan Sistemi sekmesinden "Buradan Beyanname Doldur" bölümünü tıklayın.

"Hızlı Erişim" menüsünden "Hazır Beyan" bölümüne tıklayın.

Hızlı Erişim/Hazır Beyan seçeneğine gelindiğinde Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar olarak çıkan seçeneklerden "Kira" seçerek sisteme girişi tıklayın.

Açılan "Dönem Seç" sayfasından "2023 Beyannamesini Doldur"a tıklayın.

Bu sayfada istenilen irtibat telefonu ve gayrimenkulün türü, kira gelirinin ait olduğu yıl, elde edilen süre, hisse, yıllık kira geliri (hisseye düşen) ve il/ilçe adres bilgilerini girin.

3A beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradı, kira gelirleriniz elde edilen kira geliri tutarının yıllık (2023) tutarını bu bölümde beyannameye yazın.

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Kira Beyannamesi Doldurma

www.gib.gov.tr sayfasından e- işlemler menüsündeki hazır beyan sisteminden önceden hazırlanmış kira gelir beyannamesinde yer alan "Beyanname Doldur" menüsü üzerinden önceden hazırlanmış olan beyannamenizi onaylayıp gönderebilirsiniz. Burada önemli olan hazır doldurulmuş olan beyannamenizi kontrol edip, eksiklik veya hata olması durumunda bu bilgileri düzelterek beyannameyi onaylayıp gönderiyor olmanızdır.