Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medyadan yeni kentsel dönüşüm destekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman sunulacağı belirtildi. Bu kredide faiz oranının 0,79; vadenin ise 10 yıl olduğu açıklandı. Yine aynı paket kapsamında kentsel dönüşüm yapacak müteahhitler için de destekler açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kentsel dönüşüme yönelik finansman paketine ilişkin yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sağlanacağı bildirildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketine başvurular gelecek hafta kamu bankalarıyla başlayacak, daha sonra özel bankaların da sisteme katılımı bekleniyor.

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Finansman desteklerinin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelinmesine vesile olacağının vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz.

Daha önce devreye aldığımız desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlayarak kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmayı öngörüyoruz.

Bu kapsamda; Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için 2. Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Paket ile vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz.

Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlıyoruz. Hazine Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uyguladığımız tazmin oranını bu paket özelinde yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarıyoruz.

Mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon liraya kadar finansman imkânı sunuyoruz. Bu doğrultuda 50 Milyar lira kefalet limitini kullanıma açıyoruz.



"DÖNÜŞÜMDE KREDİ LİMİTİNİ 600.000'DEN 1 MİLYON 250 BİNE ÇIKARDIK"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile attık. Dönüşümde kredi limitini 600.000'den 1 Milyon 250 bine çıkardık." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile eşgüdüm içerisinde kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketlerini devreye aldık. Devreye aldığımız finansman paketi kapsamında, kişi başı 1.250.000 TL'ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Hayırlı olsun." dedi.