Ev hanımları emeklilik hakkının detayları neler? Çalışmanın kapsamında neler var? Yaş desteği de gelecek mi?

Giriş Tarihi: 21.05.2025 17:42:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ev kadınlarına emeklilik desteği için kollar sıvandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün AK Parti grup toplantısı öncesinde bir soru üzerine, ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili çalışma yürüttüklerini belirterek "İnşallah Haziran, Temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriğini daha netleştirmedik, bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız" dedi. Bu açıklamalar ev kadınlarını heyecanlandırırken, çalışmanın detayları da merak konusu oldu.





PRİM DESTEĞİ GELECEK

Çalışmada ilk başlığı ev kadınlarına prim desteği oluşturacak. Yapılacak düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Uygulamadan 18 yaşını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm ev kadınları yararlanabilecek. Türkiye'de ikamet eden, başvuru tarihinde bir işyerinde sigortalı çalışmayan ev kadınları, sistemin hayata geçmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na isteğe bağlı sigorta başvurusu yaparak imkandan yararlanabilecek.





İsteğe bağlı sigorta yapıldıktan sonra her ay prim yatırılacak. Bu primlerin üçte birini devlet, üçte ikisini ev kadınları ödeyecek. Mevcut asgari ücrete göre 8 bin 321 lira 76 kuruş olan isteğe bağlı priminin 2 bin 773 lira 92 kuruşunu devlet, 5 bin 547 lira 84 kuruşunu ev kadınları yatıracak. Prim tutarları her yıl asgari ücrete göre değişecek. Uygulama sayesinde ev kadınları bir işyerinde çalışıyor veya kendi işini yapıyor gibi sigortalı olacak. Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak. İsteğe bağlı sigorta ile ev kadınlarına emeklilik yolu açılırken, sağlıktan da yararlanma imkanı olacak. Ev kadınları ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.





YAŞ ŞARTINA DİKKAT!

Sadece isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin emeklilik için en az 5.400 gün primlerinin olması gerekecek. Daha önce çalışması bulunanlar ise eksik kalan primlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabilecek. İlk sigorta tarihi 8 Eylül 1999'dan önce ise prim şartı tamamlanınca, sonra ise prime ilaveten yaş koşulu da sağlanarak emekli olunabilecek.





ANNE OLANLARA YIPRANMA PAYI

Çalışma kapsamında emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi de ele alınacak. Pek çok meslekte uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bu kapsamda gündeme gelecek. Bu uygulama hayata geçirilirse, annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından indirim yapılabilecek.





BORÇLANMADA YENİLİK

Yasa çalışmaları kapsamında doğum borçlanmasına ilişkin talepler de gündeme gelecek. Anneler halen sigortalı olduktan sonra yaptığı doğumlar için borçlanma yapabiliyor. Bir de staj sonrası doğumlar için borçlanma imkanı bulunuyor. Kadınların, sigorta öncesi doğumlara borçlanma imkanı sağlanması yönünde talepleri bulunuyor. Çalışmaları kapsamında bu konunun da karara bağlanması bekleniyor.