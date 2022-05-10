Başkan Erdoğan tarafından ev sahibi olmak isteyenler için uygun konut kredisi kampanyaları açıklandı. Aylık 0,99 ve 0,89 faizle konut kredisi verileceğinin açıklanmasının ardından konut kredisi hesaplamaları merak konusu oldu. Peki, 600 bin, 700 bin, 900 bin, 2 milyon konut kredisi 0,89 ve 0.99 faizle 10 yıl vade hesaplama nasıl yapılır? İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutarı hesapladık.

Ev sahibi olmak isteyenler için Kredi paketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan Konut alacaklara kamu bankalarından cazip faiz oranlarıyla uzun vadede kredi sunulacağını açıkladı.

Avantajlı krediler yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faiz oranlarında kullandırılacak.

NE KADAR ÖDENECEK?

Çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutarı hesapladık.

0.89 FAİZLİ 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA!

600 bin lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 8.156 lira oluyor.

700 bin lira kredide yüzde 0,89 faizle aylık ödeme 9.516 lira oluyor

900 bin lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 12 bin 235 lira oluyor.

2.000.000 lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 27 bin 188 lira oluyor.

0.99 FAİZLİ 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA!

600 bin lira kredide yüzde 0.99 faizle aylık ödeme 8.566 lira oluyor.

700 bin lira kredide yüzde 0,99 faizle aylık ödeme 9.994 lira oluyor

900 bin lira kredide yüzde 0.99 faizle aylık ödeme 12 bin 850 lira oluyor.

2.000.000 lira kredide yüzde 0.99 faizle aylık ödeme28 bin 555 lira oluyor.

İşte hesaplama tabloları

İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.

BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUTA ALTIN VE DÖVİZ ŞARTLI FAİZ YÜZDE 0.89

İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.

KONUTA OLAN TALEP ARTIYOR

Konut satışlarındaki istikrarlı artış devam ediyor. Yeni evlenenler, boşananlar, yatırım için ev alanların sayıları artış gösteriyor. Bununla birlikte sıfır konut arzında bir miktar daralma görülse de bunun önüne geçmek için de paket açıklandı. "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi"yle de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları halinde krediden yararlanabilecekler. Bunun için de 20 milyar liralık kaynak ayrıldı.

İşletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirmek zorunda olacak.