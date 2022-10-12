Esnaf kredisi hakkında aramalar hız kazandı. Dün yapılan Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'dan esnaf kredisi hakkında önemli açıklama geldi. Erdoğan, "Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz." dedi. Peki, Esnaf kredisi ne kadar, faiz oranı kaç? Esnaf kredi şartları nasıl, vadesi kaç ay 2022? İşte detaylar!

ESNAF KREDİSİ DETAYLARI NELER?

Esnaf kredileri 60 ay vadeye varan ve faiz oranı oranı yüzde 7,5 olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf kredisi hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın karşısındayız.Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Nureddin Nebati, Kabine toplantısından çıkan kredi müjdesinden hemen sonra açıklamada bulundu: ''Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.'' dedi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Esnaflar kredi başvurularını yapmak için üye oldukları kooperatife gidecek. Kooperatif kredi istihbarat işlemlerini tamamlayacak. Olumluysa, talebi yönetim kuruluna gönderecek. Yönetim kurulu onayladıktan sonra dosya Halkbank şubesine yollanacak. Halkbank tarafından yapılacak istihbaratın olumlu olması durumunda kredi hesabınıza yatırılacak.