Enflasyon nedir? Enflasyonun sebepleri nelerdir? Enflasyon için alınan tedbirler nelerdir?

TÜİK 2020 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonların merakla beklediği enflasyon oranları ile birlikte emekli ve memur maaşı, sosyal yardım ücretlerinde de artış yaşandı. Peki enflasyon nedir? Enflasyon sebepleri nelerdir? Merak edilen konuyu Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı. İşte detaylar…

Aralık enflasyonu açıklandı. Böylece 2020 yılının enflasyon oranı da belli oldu. Bu oranlar emeklilerin ve memurlar ile sosyal yardım alanların ücretlerini artırdı. Vatandaş enflasyon rakamlarını merak ediyor ve enflasyonu sorguluyor. Takvim ekonomi müdürü Faruk Erdem Enflasyonun sebeplerini ve alınan tedbirleri A Haber yayınında anlattı.

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış olarak tanımlanır. Enflasyon, sadece bir veya birkaç mal ve hizmetin değil, ortalama bir tüketicinin yıl içinde kullandığı tüm mal ve hizmetlerde meydana gelen fiyat değişikliğini kapsar.

*ENFLASYONUN SEBEPLERİ NEDİR?

-Talepten kaynaklanan



-Üretimden (arzdan) kaynaklanan



-Fiyatlama alışkanlıkları ve fırsatçılar





*TALEP İÇİN ALINAN TEDBİRLER

- Piyasadaki para arzı miktarı düşürülür



-Faiz artırılır reel faiz verilir



- Tüketim azaltılıp tasarruf teşvik edilir





*ÜRETİM İÇİN ALINAN TEDBİRLER

-Maliyeti artıran sebepler azaltılır



-Üretim miktarı az ise artırılır



- Kur etkisi azaltılır





-Hammaddede yerli üretim teşvik edilir



*BİZDE DURUM NEDİR

*Pandemi etkisiyle piyasadaki para arzı arttı.



*Kredi faizleri düştü tüketim canlandı, ertelenen talep gerçekleşti





*Kur artışı bahanesiyle fırsatçılar ortaya çıktı



*Düşük faizli kredilerin bir kısmı döviz ve altına gitti



*KISA VADEDE NE YAPILMALI

*Sıkılaştırma ile para arzı azaltılır





*Faiz artışıyla talep artışı frenlenir



*Dolarizasyonu önleyici tedbirler alınır



*Fiyatlama alışkanlıkları ve fırsatçılık denetlenir