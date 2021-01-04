4 Ocak 2021 memur ve emekli maaşları belli oldu! TÜİK'in 2020 senesinin Aralık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak etmeye başladı. Özellikle koronavirüsle mücadelede en ön safhada savaş veren sağlık çalışanları maaşlarına yapılacak zammı araştırmaya başladılar. Peki Hemşire ve Ebe Maaşı Ne Kadar? 2021 Yılında Hemşire ve Ebe Maaşı Ne Kadar Oldu?