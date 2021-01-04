4 Ocak 2021 memur ve emekli maaşları belli oldu! TÜİK'in 2020 senesinin Aralık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak etmeye başladı. Özellikle koronavirüsle mücadelede en ön safhada savaş veren sağlık çalışanları maaşlarına yapılacak zammı araştırmaya başladılar. Peki Hemşire ve Ebe Maaşı Ne Kadar? 2021 Yılında Hemşire ve Ebe Maaşı Ne Kadar Oldu?
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.
1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru,
işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Aralık zamları yer alıyor.
15 OCAK'TA ALINIYOR
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.