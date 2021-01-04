Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yüzde 21 zam yapması memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zammın daha çok merak edilmesine neden olmuştu. TÜİK, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı belirleyen 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Bu anlamda memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapıldı. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL'ye çıkacak. Peki 2021 Ocak araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Araştırma görevlisi yeni zamlı maaşı ne kadar oldu?